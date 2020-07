Dombrovskis ci prova: chiedete il Mes, è senza condizioni

Il Mes “è disponibile per tutti nell’area euro, ma tocca ai governi decidere. In ogni caso il punto che l’Italia sollevava con grande forza sul Mes riguardava la condizionalità. E questo programma è stato disegnato in modo che non ce ne sia; il solo requisito è che i soldi siano spesi in spesa sanitaria diretta e indiretta. Non c’è condizionalità macroeconomica o finanziaria”.

Lo ribadisce in un’intervista al “Corriere della Sera” Valdis , vicepresidente della Commissione che coordina la risposta alla recessione da Covid. “Penso – aggiunge – che questo fosse un punto molto importante per l’Italia ed è stato soddisfatto in pieno. Nel caso dell’Italia ora sono disponibili oltre 35 miliardi , con risparmi importanti sugli interessi: centinaia di milioni di euro di risparmi ogni anno per un decennio”.