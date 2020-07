Confindustria attacca il governo: in Italia non viene raccontata la realtà

ROMA. Bonomi attacca il presidente dell’Inps, «che si è permesso di insultare le imprese non ha ancora risolto il problema della casa integrazione», e quindi «dovrebbe dimettersi», e poi torna a bacchettare il governo. Anche perché, di fronte alle minacce arrivate nei giorni scorsi ad esponenti lombardi dell’associazione, non c’è stata quella manifestazione di solidarietà forte e corale che Confindustria si aspettava. In Italia «é tornato pericoloso affermare le nostre idee, i nostri valori», commenta laconico Carlo Bonomi.

«Siamo in un Paese dove la realtà non viene raccontata», attacca Bonomi. «Nessuno ha l’interesse, il coraggio, la volontà, di dir quale è la realtà, cosa ci aspetta in autunno. E voglio riferirmi solo ai temi economici e non a quelli politici da cui voglio sempre restare fuori» aggiunge.