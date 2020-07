Avvocatessa antirazzista picchiata da nigeriano, “I documenti o ti uccido”

Milano, 3 luglio 2020 – Le frasi in inglese ripetute a voce alta. La richiesta ossessiva di documenti. Poi il raid violento: schiaffi e pugni in faccia, calci alle gambe. “Se non la smetti ti uccido”, la minaccia. Blitz choc mercoledì mattina in uno studio legale di via Cavallotti, a due passi da piazza San Babila. Lo scrive IL GIORNO

La vittima è un’avvocata di 35 anni che fa parte dell’Asgi (associazione finanziata da Open Society di Soros, ndr), team di legali specializzato in studi giuridici sull’immigrazione, e di un’associazione che promuove l’interculturalità e l’antirazzismo; portata in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli, è stata medicata e tenuta in osservazione per alcune ore per i colpi subiti alla testa.