Doccia al cimitero monumentale del Verano, Roma sprofonda nel degrado

Doccia al Verano. Il degrado in cui è sprofondata la città di Roma sembra davvero non trovare più fine. Dopo i filmati di uomini nudi che si lavano a Largo Argentina in pieno centro città, questa volta tocca ad un altro dei posti simbolo della capitale. Tra l’altro in questo caso ci troviamo proprio all’ingresso di un luogo sacro, dove migliaia di cittadini romani si recano a trovare i loro cari defunti. Con un mazzo di fiori in mano. E magari la voglia di starsene un poco in silenzio. Per rendere omaggio alla memoria di chi è stato nel nostro cuore lungo l’arco della vita terrena. Ma non c’è limite alla barbarie.

Così Simone Carabella posta una foto sul suo profilo Facebook. Di alcune ‘signore’ che si fanno tranquillamente un bidet alla fontanella all’ingresso del cimitero. Completamente nude, come se si trovassero nel bagno di casa loro. Assurdo, eppure ci stiamo quasi abituando a questo schifo. Come se dalla decrescita felice fossimo passati alla decadenza inevitabile. Nessuno si impegna per controllare il decoro urbano, le tante zone degradate di Roma. Che andrebbero messe in sicurezza. Basterebbe una pattuglia del Noe, qui come a Via Marsala. Ma la Raggi è impregnata contro CasaPound. Il resto va tutto bene, e la città sprofonda.