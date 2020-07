Antirazzista insulta poliziotto afroamericano chiamandolo ‘traditore’

L’uomo ha quindi diretto la sua violenza verbale contro un ufficiale nero. “Traditore, traditore del tuo fottuto popolo! Sei come il fottuto Giuda nero! Vendere Cristo per un fottuto 33 centesimi “, ha gridato mentre faceva avanti e indietro davanti alla fila di poliziotti.

L’incidente ha scatenato un’ondata di critiche sulle azioni dei manifestanti, con molti che li accusano di mostrare uno straordinario livello di arroganza. “Conferma ciò che già sapevamo. I campus universitari infondono agli studenti una retorica odiosa e storica e poi li inviano nel mondo come pagliacci marxisti ”, ha commentato la commentatrice Erielle Davidson su Twitter. www.rt.com

