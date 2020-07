Brescia, retata antidroga: presa banda di tunisini

Brescia: retata della Polizia in tutta la città, arresti per spaccio di droga. E’ in corso in queste ore, fin dalle prime luci dell’alba, l’esecuzione di numerose misure cautelari nei confronti di un gruppo di persone indiziate, a vario titolo, di traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di droga. L’operazione, denominata “Costumers”, è condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Brescia.

Stando alle prime indiscrezioni trapelate, si tratterebbe di una serie di arresti di spacciatori che vendevano droga in stazione e in diversi parchi della città, a quanto pare di nazionalità prevalentemente tunisina.