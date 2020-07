Antirazzismo, Mississippi: via simboli confederati dalla bandiera

Condividi

30 GIU – Svolta storica in : il governatore Tate Reeves, repubblicano, ha firmato la legge che cancella i simboli confederati dalla storica bandiera dello Stato.

Era l’unica bandiera in Usa in cui figuravano gli emblemi di un passato considerato razzista e legato all’oppressione dell’epoca della schiavitù. “Questo è un nuovo giorno per il Mississippi”, esultano i promotori della legge. ansa