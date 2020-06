Rossi: ‘Pd agisce nell’esclusivo interesse dei cittadini’

Condividi

“Io penso che non è certo tempo per spingere a una crisi di governo che non avrebbe alternative e rappresenterebbe un azzardo – prosegue il presidente della Toscana – Però urge al Pd intensificare nel Paese la battaglia politica per gli investimenti nella sanità pubblica e negli altri settori come la scuola e il trasporto pubblico. Si facciano mobilitazioni, incontri con le forze sociali, si faccia capire al Paese che le nostre posizioni sono nell’esclusivo interesse dei cittadini. È successo già con la scuola che la mobilitazione dei cittadini e delle istituzioni regionali governate dalla sinistra ha cambiato le politiche del governo. Lottiamo perché accada anche per gli investimenti pubblici e per la difesa dei diritti umani”.

Lo afferma il presidente della Toscana, Enrico Rossi, in un post su Facebook.