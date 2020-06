“Vaccino sia bene comune”: politici, cantanti e attori firmano l’appello

“Noi sottoscritti rivolgiamo questo appello congiunto a tutti i leader globali, alle organizzazioni internazionali e ai governi affinché adottino misure e rendano dichiarazioni ufficiali che dichiarano i vaccini Covid-19 come un bene comune universale, esenti da qualsiasi diritto di brevetto di proprietà”. Si apre così la lettera appello scritta da Muhammad Yunus, Nobel per la pace nel 2006, alla quale hanno aderito 101 personalità.

Tra questi altri Nobel, come l’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, arcivescovo sudafricano, Mikhail Gorbaciov, l’attivista pakistana Malala Yousafzai, l’iranian Shrini Ebadi. Poi ex presidenti e premier, come l’ex presidente polacco Lech Walesa, l’ex presidente brasiliano Luiz Inßcio Lula da Silva e l’ex premier italiano e presidente della Commissione Europea Romano Prodi. Molte le firme tra le star della musica e del cinema, Bono, George Clooney, Sharon Stone, Forest Whitaker e Matt Damon.