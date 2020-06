Sessismo, candidato sinistra attacca Ceccardi “al guinzaglio di Salvini”

Condividi

Marco Zanni: “Oggi sul Corriere Eugenio Giani, candidato della sinistra in Toscana, attacca la nostra Susanna Ceccardi definendola “donna al guinzaglio” di Salvini.

Ma cari democratici, dove sono finite tutte le vostre battaglie di civiltà? Inqualificabili”

Giovanni Donzelli: “Solidarietà a Susanna. Eugenio Giani inizia il confronto con il centrodestra nel peggiore dei modi. Volgare, sessista, sprezzante del civile confronto democratico. Una donna di destra non può secondo lui essere libera. Per Giani può essere solo l’animale al guinzaglio del suo capo maschio. Non è l’Eugenio Giani che conoscevo, forse ha paura davvero. Ma non è una giustificazione.”