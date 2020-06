Scuola, Speranza: mascherine dai 6 anni in su

“Per noi la riapertura delle scuole è fondamentale. Ma in piena sicurezza. Abbiamo fatto un primo passo importante con l’accordo sulle linee guida con Regioni, Province e Comuni, guai a immaginare divisioni su un tema che interessa milioni di famiglie”. Lo afferma Roberto Speranza, ministro della Salute, in un’intervista a ‘Il Messaggero’.

Per quanto riguarda le misure, Speranza spiega che “sarà garantita, come richiesto dal Comitato tecnico scientifico, la distanza di un metro tra gli studenti. Gli investimenti serviranno per il personale e anche a reperire locali laddove siano insufficienti. Dovremo evitare gli assembramenti anche con ingressi scaglionati se necessario”.