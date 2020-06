Padre disperato si incatena davanti a Quirinale: non ho più niente

Condividi

Il governo non lo vogliono più neanche come interlocutore.

Gli italiani, ridotti allo stremo dalla crisi, di chiacchiere e proclami non sanno più che farsene.

Voleva parlare solo con Giorgia Meloni o con Matteo Salvini, l’uomo che questa mattina si è incatenato davanti al Quirinale.

In una calda domenica di fine giugno, in una Roma orfana di turisti a causa delle conseguenze della pandemia e di molti romani al mare per il ponte di san Pietro e Paolo.

Al Quirinale, in catene contro il governo – Senza più un lavoro, il conto corrente bloccato dalla banca, la casa pignorata e due figli da mantenere.

Due ragazzi ai quali l’uomo non aveva più non solo soldi, ma neanche risposte da dare.