Governo, Casellati: basta teatrino, le risorse vanno liberate ora

“Non ci sono, malgrado gli annunci, scelte chiare e operative subito” ma “è finito il momento del teatrino delle parole. Per essere credibili in Europa occorre prima fare e poi chiedere con forza e determinazione. Mentre si discute, ogni giorno decine di aziende chiudono e centinaia di persone perdono il lavoro. Le risorse vanno liberate ora. Servono investimenti e liquidità. Diversamente la crisi italiana sarà irreversibile”.

Lo afferma la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati in una intervista alla Stampa.Del resto, osserva, “la sopravvivenza del sistema Europa dipende dalla tenuta del tessuto sociale ed economico di tutte le sue nazioni”. “Fare di più e meglio non è una possibilità, ma una scelta obbligata – sottolinea -. Ho visto una risposta straordinaria degli italiani che si sono subito rimboccati le maniche per ripartire.