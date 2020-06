Vitalizi, ecco chi ha votato per il ‘ripristino’

Nel voto di ieri sera in Commissione contenziosa, al Senato – che ha dato l’ok all’annullamento della delibera del Consiglio di presidenza che ad ottobre 2018 ha deciso il taglio dei vitalizi -, con il presidente Caliendo, (Fi-Udc), si sarebbero espressi per il ‘ripristino’ dei vitalizi due tecnici dell’organismo. A quanto apprende AdnKronos si tratta dei professori Gianni Ballarani e Giuseppe Dalla Torre, che nella composizione della Commissione figurano come “Componenti supplenti per i ricorsi”. Contrari invece i due leghisti presenti: Simone Pillon e la new entry, ex M5S, Alessandra Riccardi.

“Non rilascio interviste, non ho niente da dire, confermo solo il mio voto” per lo stop alla delibera per il taglio dei vitalizi. Così all’AdnKronos Dalla Torre, già Rettore dell’Università Lumsa ed ex presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, membro ‘tecnico’ della Commissione Contenziosa del Senato.