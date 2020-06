Scozia, attacco con coltello: tre morti a Glasgow

Condividi

Un’aggressione definita seria dalle forze di polizia. Almeno tre persone sono state accoltellate e uccise a Glasgow, in Scozia, nella centrale West George Street. Il traffico è stato bloccato in tutta la città

Ci sarebbero anche «alcuni feriti», secondo quanto riferisce SkyNews. L’aggressore è stato neutralizzato dalla polizia. Secondo quanto riferito dalla polizia, la situazione è “in questo momento sotto controllo” e non ci sono più pericoli per i cittadini.

Le tre persone sono state uccise nei pressi di un hotel di Glasgow, il Park Inn, che attualmente ospita rifugiati. Secondo alcune fonti, anche un ufficiale di polizia è stato accoltellato.

Scottish Government being briefed on Glasgow City Centre situation. Reports of 3 dead from sources @LBC https://t.co/u8HaSXUYie

— Fraser Knight (@Fraser_Knight) June 26, 2020