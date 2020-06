Capo Polizia Gabrielli: ‘La ‘ndrangheta punta a farmaci e vaccini’

Condividi

Riguardo ai settori di infiltrazione della ‘ndrangheta nella fase post-Covid, «oggi c’è tutto il tema del sanitario. Pensate solo all’attenzione che c’è per la ricerca di nuovi vaccini, di strutture per l’accoglienza dei pazienti o gli stessi dpi. Oltre ai vaccini, c’è tutta la partita sui farmaci per curare le malattie, alcuni valgono più dell’oro. Per questo si punta alla possibilità di entrare nelle società che ne gestiscono la produzione».

Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli. (www.laprovinciacr.it)

Ministro Speranza – “Nel contratto cha abbiamo firmato per vaccino anti-Covid le prime 60 milioni di dosi saranno distribuite entro la fine dell’anno. Certo, stiamo parlando di un ‘candidato’ vaccino, anche se il più promettente, ma è bello che l’Italia sia in testa in questa sfida”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza