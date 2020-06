Cassazione, Mammone: Csm punta elevata del sistema istituzionale italiano

Condividi

“Ho sempre lavorato con autonomia indipendenza, con impegno e professionalità, e penso che questa sia la via che deve seguire ogni magistrato”. Lo ha detto il Primo Presidente della Cassazione, Giovanni Mammone, intervenendo al Plenum del Csm, dove si discuteva la pratica del suo collocamento a riposo, il 17 luglio prossimo, per raggiunto limite di età, dopo aver indossato la toga per 42 anni.

“Sono stato in Csm in ruoli diversi che mi hanno fatto conoscere veramente questo palazzo. Il Csm è un patrimonio delle nostre istituzioni, rappresenta una delle punte più elevate del sistema istituzionale italiano, perché rappresenta alla collettività l’immagine costituzionale della separazione dei poteri. Si deve saper coltivare questo patrimonio e dargli prestigio”, ha sottolineato.