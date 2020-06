“Dammi 50 euro”, Biancalani minacciato con coltello da migrante ospitato in parrocchia

Condividi

Per Don Massimo Biancalani non sono giorni felici. Dopo l’arresto di un immigrato suo ospite, reo di spacciare e usare il confessionale della parrocchia di Vicofaro come luogo per impacchettare le dosi, ecco che un altro migrante si fa notare dalle autorità. “Mi ha minacciato con un coltello da cucina chiedendomi 50 euro – ha spiegato lo stesso don -. Ho chiamato le forze dell’ordine. Il giovane è nigeriano, ha 23 anni ed è senza documenti. Si è presentato qualche giorno fa in parrocchia e noi lo abbiamo accolto”.

E ancora: “È un ragazzo con dei problemi che andrebbe seguito da una struttura sanitaria. La parrocchia ospita ad oggi circa 130 immigrati”.