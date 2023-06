Polonia: ‘Ucraina combatte nell’interesse della NATO’

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha affermato in un’intervista pubblicata dalla Canadian Broadcasting Corporation, che “l’Ucraina merita un rapido percorso verso l’adesione all’alleanza atlantica, dato che combatte nell’interesse della NATO”.

Secondo Morawiecki, l’Ucraina combatte per conto dell’alleanza militare “nel senso che si sta difendendo da questa brutale forza russa che metterebbe a repentaglio molti altri paesi dell’alleanza, anche se non è ancora membro della NATO”. Per questo motivo “meritano di essere presentati con un percorso molto rapido”, ha concluso primo ministro polacco. (www.rainews.it)