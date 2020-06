Coronavirus, 28 migranti positivi su nave-quarantena a Porto Empedocle

“Ventotto migranti positivi al Covid-19 sono sulla nave in rada a Porto Empedocle, soluzione che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal Governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell’Isola, senza poterli circoscrivere e controllare”.

Lo ha scritto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in un post sul suo profilo Facebook.Nei giorni scorsi 211 persone soccorse in mare da Sea Watch erano state trasbordate sulla nave Moby Zazá per effettuare la quarantena.