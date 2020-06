Iva ridotta a tempo, abbiamo toccato il fondo

Condividi

Ci mancavano solo le riforme fiscali a tempo , ti riduciamo l’Iva a tempo e come di grazia a giorni alterni? Oppure per un po’ e poi torna tutto come prima per sempre?! E a cosa servirebbe una cosa così se non a fare confusione !? Una versione fiscale dei saldi dagli effetti risibili e che sarebbe il gran coniglio bianco uscito dal cappello del premier Silvan Conte a margine della stanca parata dei pomposi affari generali.

Dopo i famosi 400 miliardi di Euro alle imprese disperse nei meandri mefitici della burocrazia e delle sparate propagandistiche , ora tocca all’Iva essere messa in lavatrice per restringerla , salvo poi riampliarla , magari subito dopo che si sia svolto il voto regionale .Caro Conte ti si ricorda un antico adagio partenopeo e cioè “A Ca’ Nisciuno è fesso”!

Francesco Squillante

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Governo, taglio Iva solo per chi paga con carta di credito

(Costituzione ridotta a carta straccia – una volta i cittadini erano tutti uguali, ora c’è chi è più uguale a seconda del metodo di pagamento. E Mattarella tace…)