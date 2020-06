Sondaggio Noto, crollo M5s “diventati peggio degli altri”

Il 67 per cento degli italiani oggi esprime un disappunto dicendo che il Movimento 5 Stelle ha fatto promesse che non ha mantenuto. Lo scrive Antonio Noto, che per Il Giorno ha condotto dei sondaggi specifici sui grillini. Il dato oggettivo è che dalle elezioni politiche del 2018 a quelle europee del 2019 il Movimento ha perso quasi la metà dei voti, passando dal 33 al 17 per cento. “Se invece si prende in considerazione il numero dei votanti – sottolinea Noto – il trend diventa ancora più punitivo: in un anno ha perso 6 milioni di elettori”.

Per il sondaggista ciò dipende dal fatto che il M5s era una sorta di ‘consorzio elettorale’ in cui convivevano anime che avevano come unico collante l’obiettivo di cambiare la classe politica: in un solo anno al governo, i grillini hanno dissipato quasi tutto il consenso e ed è emersa la frattura all’interno dell’elettorato a 5 Stelle, che secondo Noto proveniva circa 1/3 da sinistra, 1/3 da destra e 1/3 da non politicizzati.