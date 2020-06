Manifestazione “Salviamo la Costituzione”, 12mila a Firenze

Il 20 giugno, in piazza Santa Croce a Firenze si è svolta la manifestazione “Salviamo la Costituzione”, organizzata dal Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità).

La partecipazione dei cittadini ha superato le aspettative degli stessi organizzatori con circa 12.000 presenze che hanno accolto con entusiasmo i relatori coinvolti nell’evento, fra i quali Sara Cunial, Parlamentare della Repubblica, Antonietta Gatti Fisico, Bioingegnere, Ricercatrice e Docente Universitaria con Stefano Montanari, Dottore in Farmacia e Scienziato esperto di nanoparticelle, Stefano Manera, Dottore in Medicina e Chirurgia specializzato in Anestesia e Rianimazione, Marco Teodori del Movimento 3V, Fulvio Grimaldi, giornalista e saggista, Marcello Pamio, nutrizionista e saggista, Maurizio Martucci di Alleanza Italiana Stop-5G, Paolo Orio dell’Associazione Elettrosensibili e Mauro Scardovelli, Psicoterapeuta, giurista, musicoterapeuta e fondatore di Aleph Umanistica APS che hanno parlato della difesa della Nostra Costituzione, delle morti di covid a Bergamo e Brescia e della società del 5G.

di Byoblu