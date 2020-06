Toscana: critica gestione coronavirus al Torregalli, sindacalista licenziato

Condividi

Torregalli: sindacalista licenziato dopo intervista in tv – Licenziato dopo un’intervista andata in onda sul Tg2. E’ bufera sull’Asl Toscana Centro dopo il licenziamento di un delegato sindacale Cisl accusato di aver rilasciato l’intervista al telegiornale Rai sulla gestione dell’emergenza coronavirus all’ospedale San Giovanni di Dio di Torregalli. Intervista andata in onda ad Aprile che vede il soggetto, intervistato di spalle e con con la voce alterata, che critica la gestione dell’emergenza nel nosocomio fiorentino, con affermazioni – giudicate dalla AUSL – “lesive del decoro” e “del prestigio aziendale”.

Il sindacato ha già presentato ricorso davanti al Tribunale di Firenze per comportamento antisindacale, chiedendo il reintegro, anche alla luce del fatto che l’interessato ha smentito che si trattasse di lui.