Puglia, Renzi candida Scalfarotto: ira del Pd “aiutano i populisti”

Condividi

“Italia Viva apre la porta al rischio della vittoria dei populisti in Puglia. Questa è la verità che capiscono tutti”. Lo scrive in una nota il vicecapogruppo Pd alla Camera, Michele Bordo, dopo la decisione di candidarsi a governatore pugliese da parte di Ivan Scalfarotto (Italia Viva). “In Puglia l’unica candidatura competitiva contro i populisti è quella di Michele Emiliano: indebolirla li aiuta”, aggiunge l’esponente dem.

“Ricordo a Rosato – prosegue Bordo – che Scalfarotto è membro del governo grazie ai voti dei 5 Stelle, fa il sottosegretario del più autorevole ministro dei 5 Stelle di un governo voluto peraltro dal leader di Italia Viva. Contraddizioni imbarazzanti”. In Puglia il Movimento schiera come suo candidato presidente Antonella Laricchia e, molto probabilmente, sceglierà di correre da solo anche in Campania.