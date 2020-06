Migranti, nave Ong tedesca Sea Watch a Porto Empedocle

Lamorgese non ha atteso neppure 24 ore per assegnare un porto sicuro alla nave della Ong tedesca Sea Watch. L’imbarcazione è arrivata a Porto Empedocle, Agrigento (Sicilia). A bordo 211 clandestini che saranno trasferiti sul traghetto Moby Zazà per la quarantena.

“Anche la nave della Ong tedesca con 211 clandestini a bordo è arrivata in Italia, Sicilia di nuovo trasformata nel campo profughi d’Europa. Complimenti Conte!” Lo scrive Salvini su Twitter