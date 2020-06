Libano: bloccati 1000 profughi siriani che volevano tornare a casa

Condividi

BEIRUT, 18 GIU – Un migliaio di profughi siriani in Libano che tentavano di tornare illegalmente nella vicina Siria sono bloccati da alcune ore al confine tra i due Paesi a causa della chiusura della frontiera nel quadro delle misure anti-coronavirus. Ne danno notizia stamani i media libanesi, secondo cui operatori dell’agenzia dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) si sono recati al valico frontaliero libanese di Masnaa per prestare i primi soccorsi ai civili siriani, in larga parte donne e bambini.

Secondo le prime informazioni, questo folto gruppo di profughi siriani, da anni fuggiti dal loro paese in guerra nel vicino Libano, hanno tentato di rientrare in patria tramite i valichi illegali tra i due paesi.