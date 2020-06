Conte: “Io e il governo siamo più forti. Zingaretti ha idee chiare”

Conte: “Io e il governo siamo più forti. Orizzonte fine legislatura”. Le opposizioni “non hanno raccolto il mio primo invito. Tornero’ a proporre un’ulteriore occasione di confronto. Se tutti insieme o separatamente? Credo che per evitare confusione e passerelle credo potremo avere maggiore tranquillita’ in un incontro con ciascuna forza” del centrodestra. “Confido di farlo questa settimana. FI sembrerebbe predisporsi ad un confronto piu’ dialogico ma io confido che anche Lega e Fdi possano parteciparvi in tutta franchezza”, aggiunge.

Conte, Zingaretti ha idee molto chiare – “Non seguo in dettaglio la vita interna dei partiti di maggioranza e quindi del Pd ma sono assolutamente fiducioso, lavoriamo in un clima assolutamente produttivo e positivo. Che ci sia stata qualche notazione critica avviene in tutte le famiglie. Nel Pd come nelle altre forze trovo una forza consapevole del momento che stiamo attraversando, un segretario che ha le idee molto chiare ogni volta che abbiamo un confronto”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa che chiude gli stati generali dell’economia.