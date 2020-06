Renzi: “Governiamo con M5S solo per non far vincere sovranisti”

“Governiamo con M5S solo per non far vincere sovranisti” queste le parole di Matteo Renzi, Italia Viva, durante la presentazione del suo libro, “La Mossa del Cavallo”, presso il chiostro del Pio Sodalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore in Lauro a Roma.

“Nessuno avrebbe scommesso che di mestiere facciamo quello di salvare il governo. I lavori parlamentari di oggi ci hanno dato l’ennesima chicca della maggioranza, abbiamo dovuto votare favorevole e per la seconda volta negli ultimi giorni abbiamo salvato il governo. Dobbiamo dire al governo di essere concreti. Abbiamo detto al governo: ora concretizziamo, agiamo sul serio”. Così Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro “La mossa del cavallo”. E poi, sulla maggioranza, ha aggiunto: “è evidente che noi governiamo con i 5 stelle per evitare i sovranisti. Ma non possiamo stare con chi ha governato con Raggi e Appendino e ha disintegrato le comunità che esprimevano”.