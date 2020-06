Mario Monti telefona a Giorgia Meloni “per complimentarsi”

Non manca tanto alla fine del settennato di Sergio Mattarella. E, ovviamente, da tempo sono iniziati i posizionamenti, le candidatura al Quirinale, più o meno velate. Il tema è al centro di un retroscena firmato da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, in cui si passano in rassegna i nomi in corsa, dai più probabili fino a quelli più azzardati. E nel retroscena si scopre un dettaglio interessante, piuttosto clamoroso, rivelato da Giorgia Meloni nel corso di una riunione con i vertici di Fratelli d’Italia.

La leader ha infatti confidato ai suoi di aver ricevuto una telefonata di Mario Monti, il quale ci teneva a complimentarsi con lei per alcune sue dichiarazioni, anche se il Corsera non spiega di quali dichiarazioni si tratti. Telefonata, in effetti, davvero sospetta: tra Monti e Meloni, inutile sottolinearlo, non c’è grande affinità politica, giusto per usare un eufemismo.