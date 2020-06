Germania occidentale: inaugurata statua di Lenin

Condividi

La prima statua dell’ex leader sovietico Vladimir Lenin è stata inaugurata sabato 20 giugno nella città industriale della Germania occidentale di Gelsenkirchen.

L’inaugurazione è arrivata dopo una disputa accesa tra il partito marxista-leninista di Germania (MLPD) e le autorità cittadine, che avevano precedentemente tentato di vietare la statua, ma il tentativo è stato annullato in tribunale.

Le statue di Lenin erano presenti una volta in tutta l’ex Repubblica Democratica Tedesca (RDT), ma si ritiene che questa sia la prima in assoluto ad essere eretta nella Germania occidentale.

