Grecia: permessi di viaggio a 11mila migranti per mandarli in altri Paesi UE

Da un lato la Turchia, che in barba agli accordi con Bruxelles, continuerebbe a spingere i migranti al di là dei suoi confini europei, via terra e via mare. Dall’altro l’Ue, o meglio i suoi Stati membri, che continuano a rinviare qualsiasi accordo per una gestione comune dei flussi e, in particolare, per un ricollocamento stabile dei richiedenti asilo. E così, per sbloccare l’impasse e far prendere un po’ d’ossigeno a centri d’accoglienza divenuti vere e proprie favelas ai limiti dell’umano, la Grecia ha deciso di rilasciare permessi di viaggio ai rifugiati in modo che possano prendere la strada verso altri Paesi dell’Unione, tanto più ora che i viaggi all’interno dell’Ue sono stati ripristinati.

L’annuncio è arrivato dal ministro per i Migranti, Notis Mitarakis: Atene ha previsto l’apertura di un ufficio specializzato nel rilascio di questi permessi. “Saremo in grado di rilasciare fino a 250 permessi di viaggio al giorno” ha detto Mitakaris stando alla stampa locale, aggiungendo che per i rifugiati “è un diritto viaggiare all’interno dell’Ue”. Il governo, attraverso questa misura, spera di favorire la partenza di 11mila rifugiati entro la fine dell’anno per alleggerire i campi profughi allestiti dalle istituzioni sulla penisola e nelle isole dell’Egeo.