Putiferio per le scritte razziste. Ma l’autore era un nero

di Federico Cenci – Ha imbrattato i muri di un’università americana con frasi razziste. Ne sono scaturite agitazioni studentesche e roventi polemiche. Così i vertici dell’ateneo hanno sborsato una lauta cifra per assumere una figura specializzata ad occuparsi di inclusione e diversità. Il responsabile del putiferio è forse un bianco suprematista con il cappello da baseball arrecante la bandierina confederata e la spilla di Donald Trump fissata sullo smanicato di jeans? No, niente affatto. L’autore del gesto vandalico è un nero, non uno studente universitario ma un uomo di 54 anni in preda, evidentemente, a stravaganti pulsioni grafomani.

Il primo fatto è avvenuto nell’autunno scorso nell’Università di Salisbury, nel Maryland. Come racconta il sito specializzato in notizie dal mondo universitario statunitense, “The College Fix“, la quiete nel campus è stata interrotta dopo l’apparizione di una scritta sui muri di un bagno che definiva il Black History Month, trenta giorni in cui nei Paesi anglofoni si celebra l’importanza delle persone della diaspora africana, un “mese da negri”. Insomma, una stupida scritta come tante che si leggono nei bagni delle scuole e delle università. La quale, tuttavia, ha scatenato gli animi.