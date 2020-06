Conte: «Un miliardo di euro per un milione di alberi»

Condividi

Conte vuole un milione di alberi, ma c’è chi punta all’obiettivo dei 60 milioni.

Nasce il comitato AlberItalia: «Non basta lanciare campagne, bisogna usare le piante giuste e destinare risorse alla cura nei primi anni»

A leggere le anticipazioni, c’è almeno una cifra che non convince nel masterplan messo a punto dal premier. «Un miliardo di euro per un milione di alberi» a partire dalle zone a maggior rischio idrogeologico, ha annunciato Giuseppe Conte alla vigilia degli Stati generali dell’Economia. Obiettivo: contrastare gli effetti della crisi climatica.







Ma se la somma indicata appare fuori misura (mille euro a pianta) il numero di alberi ipotizzato dal presidente del Consiglio è decisamente al ribasso: la sua iniziativa infatti è ampiamente superata dai progetti già messi in campo da Regioni, Comuni e organizzazioni della società civile. Nei mesi scorsi infatti la città di Milano ha lanciato il progetto ForestaMi, che punta a far crescere tre milioni di nuovi alberi (uno per ciascun abitante dell’area metropolitana) entro il 2030 per migliorare la qualità dell’aria e degli spazi verdi. […]

