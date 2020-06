Caso Guerrina, trovate ossa umane in grotta: in corso test Dna

Uno scheletro riaffiora nella grotta della Tabussa e fa riaccendere i riflettori sul giallo della scomparsa di Guerrina Piscaglia. Lo hanno trovato degli escursionisti in un luogo di alto valore naturalistico nei dintorni di Badia Tedalda, nella riserva dell’Alpe della Luna, in provincia di Arezzo. A una trentina di minuti circa da Cà Raffaello, l’isoletta di Toscana nella Romagna dove il primo maggio 2014 Guerrina sparì nel nulla. Un omicidio, secondo la giustizia, con don Gratien Alabi, per i parrocchiani di Cà Raffaello padre Graziano, in carcere a scontare 25 anni di reclusione dopo la condanna definitiva in Cassazione. Ma il corpo della donna non è stato mai trovato.

Le ossa umane sono state prelevate lunedì dai carabinieri del nucleo operativo di Sansepolcro (Ar), riferisce il “Corriere di Arezzo”. Ai laboratori del Ris di Roma il compito di stabilire datazione e sesso, per poi procedere con l’estrazione del Dna, da comparare con quello della Piscaglia.