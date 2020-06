Antirazzismo, sarà rimossa statua del fondatore degli scout

Condividi

Poole (GB): i presunti antirazzisti di blacklivesmatter ora vogliono rimuovere la statua di Baden Powell, il fondatore degli scout.

La statua che si trova sul molo è un monumento a Robert Baden-Powell, ufficiale dell’esercito britannico e fondatore del movimento scout mondiale. Gli antirazzisti lo accusano di aver avuto “simpatie naziste” quando era nell’esercito.







Una dichiarazione del consiglio di Bournemouth, Christchurch e Poole di mercoledì sera ha affermato che la statua sarà rimossa per “ridurre al minimo il rischio di disordine pubblico” e sarà messa in un “deposito sicuro”.

Contro la rimozione del monumento a Baden-Powell, “risorsa non solo per la storia locale, ma per la storia mondiale“, è stata pubblicata una petizione su change.org