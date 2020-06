La UE vuole imporre sanzioni agli Usa

BRUXELLES – L’Ue dovrebbe sapere “a inizio luglio” dal Wto l’ammontare dei dazi che potrà poi applicare ai prodotti Usa per gli aiuti illegali dati da Washington alla Boeing. Lo ha detto il commissario al commercio Ue Phil Hogan. Le posizioni sulla disputa Airbus-Boeing, che ha già portato a dazi Usa contro l’Europa in diversi settori, “restano distanti” e gli Usa “si sono ritirati dai colloqui”, ha spiegato Hogan. “Se la situazione non cambia – ha aggiunto – non avremo altra scelta che imporre le nostre sanzioni”.

L’eventuale imposizione di sanzioni agli Usa “non dovrebbe essere vista come un’escalation” della battaglia commerciale ma come “una mossa essenziale per riportare gli Stati Uniti al tavolo dei negoziati”, ha spiegato Hogan. “La Commissione calibrerà attentamente la sua risposta selezionando prodotti” da colpire “che ci consentano di esercitare pressioni sugli Stati Uniti senza causare problemi alla nostra economia”. Passando in rassegna lo stato delle relazioni commerciali tra Ue e Usa, come secondo Hogan hanno esplicitamente richiesto Italia e Francia, il commissario ha ricordato che Bruxelles è sempre al lavoro su un “pacchetto di facilitazioni” destinato a rendere più fluidi gli scambi tra le due sponde dell’Atlantico per prodotti industriali, sanitari e fitosanitari. Ma anche che “gli Usa sono in fase pre-elettorale e l’attenzione è concentrata su sfide come quella del Covid-19”.