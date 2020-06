UE: dobbiamo impegnarci con la Cina per raggiungere nostri obiettivi globali

Condividi

UE, commissario Borrell: “La Cina è senza dubbio uno dei principali attori globali. Dobbiamo impegnarci con la Cina per raggiungere i nostri obiettivi globali in base ai nostri interessi e valori.”

Lo dice anche Soro, che coincidenza. VIDEO – Soros: “ordine mondiale, la Cina sarà la nuova America”

China is without doubt one of the key global players. We have to engage with China to achieve our global objectives based on our interests and values.https://t.co/mOGqlAo6Ii pic.twitter.com/Z3h1jP4NLj

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 9, 2020