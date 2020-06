Magistrati politicizzati, solidarietà di Anm al ‘partigiano’ Albamonte

“La Giunta distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati di Roma esprime la sua corale solidarietà a Eugenio Albamonte, ricordando ancora una volta che l’accusa di agire per fini, personali o politici, diversi da quelli di giustizia, proveniente da soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari con esiti sgraditi, oltre ad esporre il singolo magistrato e ledere la sua immagine e autorevolezza, costituisce un danno per tutta la magistratura, delegittimando la fondamentale azione di riaffermazione delle regole dello Stato di diritto che essa svolge nel solco dei valori della Costituzione della Repubblica Italiana”.

Lo si legge in una nota della giunta distrettuale dell’Anm di Roma.