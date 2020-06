Colao si autocelebra: “abbiamo fatto ottimo lavoro, Conte soddisfatto”

Condividi

“Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un ottimo lavoro, 46 pagine di sintesi più 102 idee per il rilancio di un’Italia colpita da una crisi senza precedenti. È il massimo sforzo possibile, un piano di modernizzazione a tutto campo e di rimozione delle arretratezze del Paese. Anche Conte è molto contento…”.

Così Vittorio Colao, intervistato dalla Stampa di Torino, all’indomani della presentazione al premier Conte del suo piano per il rilancio del Paese. “In questi due mesi – dice il manager – abbiamo lavorato con la massima correttezza e la massima cortesia reciproca, prima di arrivare al rapporto finale Conte ci ha fatto fare tutto il lavoro preparatorio con i ministri, e ho sempre trovato una grande disponibilità e una grande volontà di risolvere i problemi. Soprattutto le proposte più delicate, dal fisco al lavoro alle infrastrutture, le abbiamo ‘socializzate tutte prima”.







Secondo Colao vi sono tutte le condizioni per l’attuazione del suo piano. “Alla presentazione ufficiale del Rapporto abbiamo fatto anche il nostro piccolo show: abbiamo voluto che tre donne presenti nel nostro Comitato presentassero i punti salienti del piano su impresa e lavoro, ambiente e parità di genere. Un’innovazione senza precedenti, quest’ultima, alla quale teniamo moltissimo…”.

In effetti, per la prima volta in un disegno di rilancio dell’economia e della società italiana si introduce la “Vig”, cioè la “Valutazione di impatto di genere”, necessaria a integrare la piena parità tra uomo e donna nei processi decisionali. Ma più in generale, Colao spera che il lavoro fatto serva “ad aprire almeno un grande dibattito sulle cose che si possono e si devono fare per far ripartire il Paese, per ridisegnare il futuro all’insegna della coesione sociale e per disegnare un’Italia migliore da consegnare alle nuove generazioni”. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/colao-intervista-stampa-piano-molto-soddisfatto-5f2b443d-1d7a-4a1e-870e-f73db0402be5.html