Antirazzisti a Firenze: sfregiato affresco

Vandali antirazzisti hanno sfregiato un affresco della Madonna a Firenze.

"We can't breathe!"

E infatti non gli arriva ossigeno al cervello.

Branco di anarchici vandali figli di papà, portatori di squallore umano e urbano, utili idioti conformisti sfornati in serie e indottrinati da quattro cazzate su Netflix.

Feccia, altro che antirazzisti. pic.twitter.com/E7DIn1C7P7

— Matteo Brandi (@mat_brandi) June 8, 2020