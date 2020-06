Il grillino che non può più uscire di casa perché lo insultano

Che fine, quel grillino che si sente tanto onorevole: “Mi si dice che un deputato M5S che vive in zona p.le degli Eroi e che andava a pontificare al bar sotto casa, ormai non può uscire di casa perché lo insultano dai balconi e dalle finestre”. E non è inventato, perché è tutto vero. Un tweet segna la fine di una rivoluzione. I Cinquestelle che volevano cambiare il mondo. E il mondo ha cambiato loro. Andavano al bar vicino casa e sembravano camminare per aria, i “forza, spaccate tutto” si sprecavano. Adesso gli sputano addosso, per quanto tradimento siano stati capaci di perpetrare ai danni del popolo italiano. E in fondo ben gli sta.

Grillino. Ha scordato la rivoluzione promessa – Dispiace solo per l’”onorevole”, che in fondo a tu per tu era una brava persona, ma poi la presunzione, il potere, i questuanti, ti salgono in testa, ti montano e ti smontano se non hai una corazza politica, una cultura. È la fine degli improvvisati. Come li chiamano? Scappati di casa.