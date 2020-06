Violenze Usa, 269 multinazionali sostengono Black lives matter

269 multinazionali (note per il loro sfruttamento delle risorse ambientali e delle persone) sostengono black lives matter, ovvero le più grandi aziende del mondo, quelle che sfruttano il lavoro nei paesi poveri, compreso quello dei minori. Secondo voi un autentico antirazzista si farebbe sostenere da questa gente senza sentirsi insultato?

Academy degli Oscar, Adidas, AirBnB, Amazon, American airlines, American Espress, Barclay Bank, Bank of America, Bayer, Bmw, British petrol, Booking. Com, Burger King, Cartoon Network, Cisco, Citigroup, Coca Cola, DHL express, Dell, Disney, Ebay, Espn, FedEx, Foot locker, Formula 1, Fox Tv, Gatorade, General motors, Google, Grindr, Hbo, H&M, Honda, HP, IBM, Ikea, Intel, Lacoste, Lego, Levi’s, Lenovo, Lexus, Linkedin, L’ Oreal, Louis Vuitton, Marvel entertainment, Mastercard, McDonald’s, Merck, Mercedes, Microsoft, Netflix, New balance, Nike, Nintendo, Paramo, Pepsi, Pfizer, Pornhub, Pringles, Procter and gamble, Puma, Reebok, Reddit, Salesforce, Sephora, Snapchat, Sony, Spotify, Starbucks, Taco bell, Tic Toc, Timberland, Tumblr, Twitter, Uber, Vanguard Group (in rappresentanza degli immondi hedge found), Verizon, Versace, ViacomCBS, Virgin records, Warner Bros

You tube, Zara, T-Mobile