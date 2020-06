Usa, Dipartimento di Giustizia indaga su chi manovra gli Antifa

Condividi

di Giuseppina Perlasca – – I funzionari del Dipartimento di Giustizia USA stanno indagando se “Attori criminali” stiano fattivamente coordinando le attività violente durante le proteste per la morte di George Floyd. Molto interesse viene posto nella verifica delle notizie secondo le quali mucchi di pietre e mattoni siano stati predisposti nelle zone in cui si dovevano tenere le proteste contro la polizia ed il suo operato.

“Abbiamo visto numerosi indizi … Stiamo cercando di verificare se esiste un centro vero e proprio centro di comando e un controllo. Seguiamo ogni “Briciola di pane” per verificare i fatti”, ha detto un funzionario del DOJ. mentre un altro funzionario del DOJ ha affermato che gli agenti federali hanno visto segni di un coordinamento molto ben organizzato fatto da agenti provocatori professionisti strettamente legati al movimento Antifa.







In tutti gli USA ci sono stati 10 mila fermi durante le manifestazioni contro le violenze della polizia. Intere vie di Soho a New York o dei centri di altre città sono state saccheggiate in modo sistematico, negozio per negozio, un’attività che non può essere casuale, ma appare organizzata come riferito anche da molti testimoni.

Secondo Fox News, i funzionari del Dipartimento di Giustizia sperano di trovare strumenti con i quali sfruttare i dati degli smartphone telefoni in modo da poter provare i contatti e risalire verso chi coordina i movimenti ed i saccheggi. Gli agenti federali ritengono che i social media siano pesantemente utilizzati per dirigere il movimento di rivoltosi e saccheggiatori, ma questo permetterebbe agli investigatori di identificare i percorsi digitali e quindi , a ritroso, di trovare il centro di controllo.

Inutile dire che molti americani credono che “Antifa” sia alla base di gran parte della violenza viste in questi giorni, e un nuovo sondaggio condotto dai Rasmussen Reports ha rilevato che il 49% di tutti gli elettori statunitensi ritiene che questo gruppo anarchico debba essere dichiarato organizzazione terroristica.

scenarieconomici.it