Scandalo Vaticano, Chaouqui: “La lobby finanziaria è disposta ad uccidere”

(adnkronos) “È assurdo indagare mons. Perlasca e non il suo dante causa all’epoca dei fatti, quando si decise di investire nel Palazzo di Londra”: lui, che è stato per diverso tempo il responsabile degli investimenti della Segreteria di Stato vaticana, “non aveva potere di muovere un centesimo senza la firma del suo capo. Quest’ultimo, insieme a monsignor Perlasca, gestiva i soldi dell’Obolo di San Pietro in piena autonomia. Decideva ‘quanto’ e ‘dove’ allocare i fondi senza rendere conto a nessuno e se non poteva in autonomia, faceva in modo che l’investimento fosse autonomo”.

A dirlo all’Adnkronos è la protagonista dello scandalo Vatileaks II Francesca Immacolata Chaouqui, ex membro della Commissione pontificia sulle Finanze Vaticane (Cosea), parlando in merito all’inchiesta sul palazzo di Londra. Chaouqui è stata sentita dalla gendarmeria vaticana come persona informata sui fatti all’inizio dell’inchiesta. “E’ stata una lunga deposizione”, ha confermato il suo avvocato Alessandro Sammarco.