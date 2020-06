Genova: tunisino si spoglia in piazza e aggredisce agenti

Ieri in piazza San Lorenzo a Genova, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un tunisino di 33 anni, con svariati precedenti di polizia e mai rimpatriato, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Sul posto – scrive il giornale locale ligurianotizie.it – è intervenuta la volante del Commissariato Centro perché un carabiniere, libero dal servizio, era in difficoltà nel trattenere il nordafricano molesto e violento. Gli agenti, intervenuti in soccorso del collega, hanno così messo fine alle sceneggiate del 33enne che, in evidente stato di escandescenza, si era anche spogliato nudo.