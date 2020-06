Carofiglio contro italiani in piazza con centrodestra “manipolo di gente sudata”

Condividi

Dopo le parole di Pier Luigi Bersani ci si mette pure l’ex parlamentare del Pd Gianrico Carofiglio. Lo scrittore, ospite a Linea Notte da Maurizio Mannoni, tuona così sulla manifestazione del centrodestra organizzata in occasione del 2 giugno.

“Siamo di fronte a una politica complessivamente squilibrata e con un’opposizione che mostra la responsabilità che abbiamo visto qualche giorno fa in piazza con un manipolo di gente sudata, accalcata, senza mascherine”. Insomma, Carofiglio osa anche insultare gli italiani adesso.







Ma non finisce qui, perché Carofiglio rincara la dose: “Al di là del merito e del rischio di contagio che può essere maggiore o minore in quella situazione, il problema è il messaggio che si lancia al Paese da parte di leader di forze nelle quali io non mi riconosco. Mi piacerebbe una destra di un Paese democratico, avanzato che mostrasse civiltà, responsabilità, decoro e questo manca”. E sulla sinistra incvece zitto. liberoquotidiano.it