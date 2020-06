Anche i generali Nistri e Zafarana nelle chat di Palamara

Da infodifesa.it/tutti-dentro-le-chat… Che se le avesse lette Cossiga, pace all’anima sua e di coloro che resero questo Paese un posto migliore, avrebbe detto “tutti tonni”…. Chissà… Supposizioni. Pensieri. Certo invece è che i generaloni Nistri e Zafarana sono davvero nelle chat dell’uomo più potente d’Italia. Un roboente effetto che non si sentiva dai tempi della P2 quando tutti, ma proprio tutti, erano al servizio del gran maestro. La Procura della Repubblica di Perugia sta tirando fuori nomi eccellenti, incarichi, favori, strizzatine d’occhio degne di una prima repubblica che ha fatto scuola. E chi spunta fuori dai fascicoli?…. Taaaaccccc… Nistri e Zafarana.

Che poi, a loro, fondamentalmente la politica piace… Sennò non stavano lì. Ma a quanto pare piace anche il potere, quello che nelle mani di Palamara, secondo le recenti inchieste, muoveva l’Italia. Come non citare allora Orwell “Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.” – si perché qui si apre un grande confronto sulla morale… “Fate quel che dico ma non fate quel che faccio” – cioè, glielo vogliamo dire a tutti quegli appartenenti alle forze di polizia a carattere militare che la politica la possono fare e non devono temere sanzioni disciplinari o dobbiamo prima inserirli nel gruppo whatsapp?