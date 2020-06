Pakistan, test di medicina: discriminati cristiani perché non sanno a memoria il corano

Condividi

Lahore (AsiaNews) – Cristiani e appartenenti alle altre minoranze sono discriminati nell’accesso all’università, soprattutto nelle facoltà di medicina e ingegneria. Kamran Safdar è uno di loro. Uscito dalla scuola superiore con un alto punteggio (89,44 su 100), lo studente cristiano non riesce a coronare il suo sogno di diventare medico perché ai test di accesso universitari è scavalcato dagli Hafiz-e-Quran, i “memorizzatori del Corano”. A questi candidati musulmani è attribuito per legge il massimo del punteggio a prescindere dalla loro reale preparazione.

Kamran è di umili origini. Egli vive nel distretto di Sargodha (Punjab), e lavora come commesso in una farmacia. Suo padre è un venditore ambulante di frutta; sua madre un’addetta alle pulizie in un ospedale. I fratelli hanno abbandonato gli studi per cercare lavoro e aiutarlo nel suo sogno. Ma tutti assieme non riescono a guadagnare abbastanza per pagare la retta di un’università privata, come anche il corso di preparazione al test di medicina, che costa 40mila rupie (200 euro).