Chiede a straniero di indossare la mascherina, autista scaraventata fuori dal bus

Ha chiesto al passeggero del bus di indossare la mascherina ed è stata afferrata e scaraventata fuori dal mezzo: vittima è un’autista di Torino, aggressore un 30enne straniero. L’episodio è raccontato sulla Stampa: Era stata un’altra passeggera a segnalare la violazione: “Vada a vedere, non ha la mascherina. Faccia qualcosa”. Così, per tutelare la salute dei passeggeri, la conducente è finita ricoverata al Mauriziano per contusioni a braccia e gambe: cinque, i giorni di prognosi.